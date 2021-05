Piotr Żyła rozprawia u Wojewódzkiego o treningu mentalnym z osłami: "Miały być moim LUSTRZANYM ODBICIEM"

Miałem trening mentalny w zagrodzie z osiołkami i te osiołki miały być moim lustrzanym odbiciem. Jak na niego patrzysz, to on się dostosowuje mentalnie do ciebie, patrzysz na niego i jak coś się zestresujesz, to ten osioł w ogóle nie słucha, a chodzi o to, żeby on cię słuchał. Ja to odebrałem później tak, że jak coś mi nie wychodziło, to ten osioł mnie nie słuchał, miał mnie gdzieś, gryzł się po nogach. Mój organizm też jest taki, jak ten osiołek. Nie umiałem się słuchać sam. Teraz jak mi coś nie wyjdzie, to zaczynam sobie przypominać tego osiołka i zaczynam się śmiać - usiłował tłumaczyć.