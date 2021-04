Justyna Żyła wtajemnicza internautów w swoje metody wychowawcze i zauważa: "MŁODA TO CAŁY OJCIEC"

Justyna Żyła rozwiodła się co prawda z Piotrem Żyłą , ale ponieważ oboje dzielą się opieką nad dziećmi, wciąż są ze sobą w kontakcie. Przez długi czas była żona skoczka nie omijała żadnej okazji, by wbić swemu "eks" szpilę. Ostatnio jej "wycieczki" pod adresem ojca dzieci nieco wyhamowały.

Aż do dziś - w najnowszym poście poświęconym wychowaniu 9-letniej córki, Justyna znów nawiązała do byłego męża.

Jadła wszystko, póki Tik Tok nie zwołał tej mody „mięso jest ble, zamienniki są złe, warzywa są złe". Szlag mnie trafia. Macie taki sam problem? (Oprócz nie masz dostępu do internetu na dwa dni? Kurczę nawet taka kara nie pomaga, ale co cię nie zabije, to cię wzmocni - pociesza się Żyła, by na koniec dodać: - Dobra, przyznam, że młoda to cały ojciec, więc boję się podwójnie.