Kuba Wojewódzki zaprosił do programu wschodzącą raperkę. Kim jest Bambi? Wystąpiła już w POPULARNYM talent show (WIDEO)

Kuba Wojewódzki po raz pierwszy ugości w programie raperkę Bambi. Co wiadomo na jej temat?

Telewizyjny gwiazdor zareklamował ostatni w tym roku odcinek "Kuby Wojewódzkiego" hasłem "Starzy Mistrzowie i Młode Mistrzynie" . Jego pierwsza część skromnie odnosiła się do samego prowadzącego oraz goszczącego w show po raz trzeci satyryka Krzysztofa Materny . Zaraz po zakończeniu rozmowy ze współtwórcą kultowego "Za chwilę dalszy ciąg programu", w studiu pojawi się objawienie polskiej sceny rapowej, Bambi .

Wojewódzki nieraz zapraszał do swojego programu wschodzące gwiazdy estrady. Bambi, a tak naprawdę Michalina Włodarczyk, to 20-letnia podopieczna należącej do Young Leosi wytwórni Baila Ella. Kilka miesięcy temu dziewczyny wydały pierwszy wspólny singiel "BFF", który zgromadził ponad 8 milionów odsłon w serwisie YouTube. Dziś z pewnością wspólnie opowiedzą o nim w wieczornej propozycji TVN-u.