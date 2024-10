Kuba Wojewódzki zapytał na wizji Agnieszkę i Piotra Głowackich o ROZWÓD: "Teraz to się nie opłaca"

Głowaccy u Wojewódzkiego. Powiedzieli, czy żałują udziału w "Azji Express"

Szybko ruszyła fala komentarzy i równie wielka lawina spekulacji na temat ewentualnych zmian w ich życiu po programie. O to, czy Głowaccy planują się rozwieść, zapytano ich już chyba w każdej rozmowie od czasu startu emisji show. Teraz małżeństwo gościło na kanapie u Kuby Wojewódzkiego, gdzie padło ironiczne nawiązanie właśnie do tych pytań.

Wy zrobiliście ten program - pogratulował im Kuba. Cała Polska chce znać, i to tak serio, odpowiedź na pytanie... Jesteście gotowi? Uwaga, idzie to pytanie, Polsko, to jest twój czas. Kiedy rozwód?