Piotr i Agnieszka Głowaccy gościli w "Dzień Dobry TVN". Drzyzga dopytywała: "Przyszliście tu powiedzieć, że się ROZWODZICIE?"

Śmiem twierdzić że i dla niego i dla niej takie zachowania są normalne. I facetowi nawet na myśl nie przyszło że jak weźmie żonę do programu to jej charakter w stresie i przed kamerami będzie wydawał się jeszcze gorszy. Ona też nie wzięła tego pod uwagę bo tak samo postępuje na co dzień. Pewnie dziwią się czemu ludzie to komentują i krytykują. Jak ktoś żyje w ten sposób to po prostu przyzwyczaja się do pewnych tekstów partnera, do wybuchów złości itp.