Głowaccy znów kłócą się w "Azja Express". Z ust Agnieszki padły zaskakujące słowa: "To jest ROZWÓD!"

Piotr i Agnieszka Głowaccy znów drą koty

W sobotę wyemitowano trzeci odcinek. I tym razem nie obyło się bez napięcia na linii Piotr Głowacki - Agnieszka Głowacka. Wymagające zadania, które mieli tym razem do wykonania w duecie, znów dały im się na tyle we znaki, że doszło do darcia kotów. Aktorzy posprzeczali się, kłótnię kontynuując w autobusie.

Agnieszka Głowacka nie wytrzymała. Wspomniała o rozwodzie

Widzowie krytykują żonę Piotra Głowackiego

Kobieto to ty cały czas się drzesz. Piotr szacun za cierpliwość; Ta żona Piotrka jest okropna; Piotr i Agnieszka, jak nic rozwód w następnym odcinku; Myślicie, że Piotr i jego wściekła żonka się rozwiodą? Ja bym z tego samochodu ją wywaliła za to darcie się; Nie do wytrzymania osoba, coś strasznego nawet do oglądania w tv, co dopiero mieć to na co dzień. Mam nadzieję, że ta pani uda się na terapię, bo na pewno niełatwo się jej żyje mając taki życiowy mindset; Panie Piotrze, niech pan mrugnie, jak potrzebuje pomocy - rozpisują się widzowie.