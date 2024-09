W "Azja Express" ciągle drą koty, ale są razem już od ponad 12 lat. Oto historia miłości Piotra i Agnieszki Głowackich

Życie to nie instagram.Najwazniejsze że się odnajdujecie.Kto ma rodzinę, dzieci to wiadomo jak to wygląda a teraz to jest moment tylko we dwoje i w tym też trzeba się na nowo odnaleźć, dajecie radę, bez Was bardzo nudna byłaby ta edycja , ciągle tyle płaczą w jakich warunkach ludzie żyją bo nasi celebryci jakby odklejeni od rzeczywistości a można żyć pod małym dachem z jednym garnkiem i być szczęśliwym.