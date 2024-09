Piotr i Agnieszka Głowaccy zorganizowali instagramowego live'a. Nie zabrakło złośliwych uwag: "Żona już nie krzyczy?". Tak zareagowali

Internauta do Głowackich: "Żona już nie krzyczy?". Tak zareagowali

Jestem terrorystką. No, może trochę jestem - odpowiedziała z uśmiechem. Ja jestem jak ten chomik w kołowrotku. Jak usłyszałam hasło "Wyścig zaczyna się właśnie teraz" to wbiegłam do tego kołowrotka i tak to właśnie wyglądało.