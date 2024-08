WIELKIE EMOCJE już po pierwszym odcinku "Azji Express". Widzowie krytykują zachowanie żony Głowackiego: "Dziwię się, że nie zostawił jej po drodze"

.6. 14 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Kazda kobieta by stracila cierpliwosc przy takim mezu jak Glowacki. Dorosly facet a zachowuje sie jakby w ogole nie myslal. To konkurs a on zachowywal sie tak jakby nie wiedzial po co tam pojechal. Graja o czas, minuty, a ten jak sie nie rozglada, to siku, to 💩, to znowu cos zapomnial, gorzej niz dziecko. Szlag by mnie trafil z takim mezem. To nawet facet nie jest. Wspolczuje jej takiego meza i wcale sie nie dziwie ze sie na niego irytuje co chwile. Ale powimma go zostawic zamiast sie klocic, bo to zle wyglada w tv jak sie unosi, kiedy ewidentnie to on ja prowokuje do granic mozliwosci i cierpliwosci