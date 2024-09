Internautka do Piotra Głowackiego po obejrzeniu pierwszego odcinka "Azja Express": "Żonie proponujemy terapię". ODPOWIEDZIAŁ

Joanna. 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To działo się już po tym, gdy policja zabezpieczyła wszystkie ślady i przesłuchała świadków. Wtedy doszło do wystrzałów,a następnie eksplozji. Mało kto zginął ale jej zachowanie wyróżniało się na tle ogółu gdyż zaczęła tańczyć. Porwała do tańca nawet parę esesmanów i wtedy właśnie zaatakowali partyzanty. A dalej ,to już wiemy wszyscy, co się wydarzyło.