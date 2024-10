"Azja Express". Żona Głowackiego znów cała WE ŁZACH. "Ja muszę się na*ebać". Z programem pożegnała się KOLEJNA PARA!

Fajna zabawa , Troche luzu w naszym zyciu sie przyda bo my Polacy potrafimy tylko narzekac , Nic nam sie nie podoba Wszystko jest do kitu , Trzeba nam usmiechu na codzien i poszanowania innych , Ktos przez 8 lat nastawial nas wrogo do wszystkiego co nie jest Polskie , Do kazdego ktory roznil sie od nas kolorem skory czy wyznaniem ,Teraz widzimy ze na calym swiecie sa ludzie ktorym to wszystko nie przeskadza , Mamy sie wzajemnie szanowac wspierac a na codzien wiecej usmiechu , Moze to zwariowany program ale jakze na czasie ,Potrzeba nam wlasnie takiej warjacji , Trzeba wyjsc na swiat cieszyc sie zyciem bo nawet bez grosza w kieszeni przezyjemy bo dobrzy ludzie nam pomoga wiec i my pomagajmy innym