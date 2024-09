Mandaryna zalała się łzami, wspominając występ w Sopocie: "To było dla mnie takie ciężkie, żeby ktoś mi odpuścił"

Gdyby wyćwiczyła głos bardziej,miała lepszą barwę (albo chociaż nie śpiewała po angielsku) i nie wystapiła w Sopocie, to dziś nikt by nie pamiętał o Dodzie, Mandaryna by ją rozgromiła - wysoka, chuda, zgrabna, ładna, dobrze tańczyła, miała poczucie rytmu i chwytliwe piosenki oraz show na scenie - wszystko to, czego Dodzie brak (poza show, akurat Marta miała tancerzy wcześniej) Szkoda, że się to skończyło, bo Marta akurat nie jest wulgarna, chamska jak Doda, za to sympatyczna i rodzinna, taka fajna dziewczyna z niej.