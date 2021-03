Kuba Wojewódzki zaskakuje Dawida Kwiatkowskiego pytaniem o pracę w TVP: "Nie zgrzyta ci to MORALNIE?"

słabo Kuba 10 min. temu zgłoś do moderacji 30 1 Odpowiedz

Oglądałam i niestety Dawid Kwiatkowski lat chyba 26 mądrzejszy od Wojewódzkiego lat 56. Wojewódzki jak zawsze widzi propagandę w TVP a tego co on robi nie widzi. Jest jeszcze gorszy od TVP. Chciałby aby było cicho o " Zatoce sztuki" gdyby nie TVP nikt by nic nie wiedział. Dlatego TVP taka okrutna. Dawid Kwiatkowski porządny, mądry , młody człowiek brawo!