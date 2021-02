Patriotka Joanna Jędrzejczyk tłumaczy się z pracy w TVP: "DLA MNIE POLSKA JEST JEDNA"

Żałosny hejt 8 min. temu zgłoś do moderacji 6 5 Odpowiedz

Skoro to wstyd pracować w telewizji publicznej w programie rozrywkowym, który nijak się ma do polityki, to będąc uczciwym nalezy stwierdzić, ze taki sam wstyd przynosza wszyscy inni pracownicy państwowi- urzędnicy, lekarze, nauczyciele, służby mundurowe. W końcu to placówki państwowe, prawda? Poza tym, gdyby nie wyborcy to nie było by tej, czy innej władzy. Zatem wstyd to także zatrudnić sie u jakiegokolwiek wyborcy danej partii. To co, może wszyscy zapytajcie swoich szefów czy czasem nie głosowali na obecna władze, i jak to potwierdzą, to bądźcie honorowi i złóżcie wypowiedzenie. Bo wyborcy są również odpowiedzialni za to co się dzieje. To co, kiedy rzucicie papierami?