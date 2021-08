Kulisy pracy Małgorzaty Rozenek: sztab pomocników fotografuje jej pośladki w "autorskich" dżinsach (ZDJĘCIA)

Małgorzata Rozenek należy do grona najbardziej zapracowanych polskich celebrytek. Perfekcyjna na co dzień spełnia się w roli influencerki, a także regularnie zaszczyca obecnością najważniejsze towarzyskie wydarzenia. Niedawno wraz Radziem brylowała na przykład na ślubie Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy.

Fotoreporterom udało się uwiecznić Rozenek w pocie czoła pracującą na planie sesji. Celebrytka kilkakrotnie zmieniała stylizacje i niczym zawodowa modelka pozowała do kolejnych zdjęć. Uzbrojona w bukiet kwiatów Gosia zalotnie uśmiechała się do obiektywu, a także zmysłowo przymykała powieki, chcąc najwidoczniej sprawić, by ujęcie wyglądało jak najbardziej spontanicznie. Po zmianie stylizacji własnej fotografii doczekały się nawet... pośladki Perfekcyjnej odziane w dżinsy jej marki.