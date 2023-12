Prezes PZPN obraził Annę Lewandowską?! "Skierował w jej stronę WULGARNY komentarz"

To, co dzieje się w Polskim Związku Piłki Nożnej , zawsze budzi olbrzymie emocje. Nie da się bowiem ukryć, że nasza reprezentacja od lat nie radzi sobie tak dobrze, jakbyśmy sobie tego życzyli. Za taki stan rzeczy nierzadko obwinia się właśnie piłkarskie stowarzyszenie i nietrafione decyzje jego członków.

Kulisy konfliktu Roberta Lewandowskiego i Cezarego Kuleszy. W sprawę wmieszana jest Anna Lewandowska

Ostatnio głośno jest zaś o rzekomym spięciu na linii Robert Lewandowski - Cezary Kulesza. To właśnie ponoć konflikt panów ma odbijać się na kondycji kadry. Co więcej, w spór została nawet wciągnięta Anna Lewandowska.

W środowisku krąży opowieść o tym, że relacje między prezesem a kapitanem popsuł fakt, że Kulesza, będąc w loży na meczu Barcelony, pozwolił sobie w wulgarny sposób skomentować słabą grę Roberta. Na dodatek komentarz skierowany był do Anny Lewandowskiej , która była w towarzystwie znajomych - opisywał już we wrześniu dziennikarz Marcin Piątek.

Dziennikarze oceniają Cezarego Kuleszę jako prezesa PZPN

Można było to przewidzieć w momencie, gdy Cezary Kulesza zostawał prezesem. Z pełną świadomością podszedł do tego, jak wybierany jest prezes. Nie było go dużo w mediach. Udzielił kilku mocno kontrolowanych wywiadów. Wiedział, że nie musi przekonywać do siebie opinii publicznej, tylko delegatów. Doskonale wiedział, jak to zrobić. To padło w trakcie wyborów z ust Marka Koźmińskiego - hasło o wódeczce - stwierdził Mateusz Rokuszewski z Canal+ Sport.