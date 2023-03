Robert Lewandowski PRZEPRASZA polskich kibiców za "aferę premiową"! "Można to było inaczej załatwić"

JOKO 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Doceniam, ale niestety ciarki żenady mam do dzisiaj i one nie pozwalają mi zapomnieć. Tylko najwierniejsi kibice zostaną lecz nie dla was, tylko dla samej piłki nożnej. Ja przestałam oglądać mecze, przestałam marzyć o stadionie na żywo, kiedy zrozumiałam, że symbol tego sportu to moneta i banknot i to od wielu lat. Na szczęście wielu naszych wspaniałych sportowców nadal robi to z pasji.