Kuriozalna WPADKA w "Milionerach". Widownia pospieszyła się z brawami, wszystkim zrzedła mina... "Małe nieporozumienie" (WIDEO)

Wpadka w "Milionerach". Hubert Urbański nie wiedział, gdzie podziać wzrok

Ostatnie pytanie, z którym zmierzył się pan Maciej, brzmiało: "Rycerz to człowiek miecza. A snycerz to człowiek?". Miał do dyspozycji cztery warianty: "A. kowalskiego młota", "B. tapicerskiej igły", "C. rzeźbiarskiego dłuta" i "D. toksycznych miazmatów". Nie wahał się zbyt długo z odpowiedzią i wydawało się, że ma to w kieszeni. Ostatecznie wybrał opcję A.