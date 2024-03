Kusząca Anna Mucha w cekinowej kreacji odsłania dekolt. Fani jednogłośnie: "KWINTESENCJA URODY i SEXU!" (FOTO)

Za sprawą nowego show TVN-u "Czas na show. Drag me out" Anna Mucha znów może liczyć na nieco większe zainteresowanie ze strony mediów. Zaszczytna rola jurorki w barwnym programie to dla aktorki nie tylko szansa na wykazanie się merytorycznymi uwagami dotyczącymi swojego fachu, ale także możliwość prezentowania fikuśnych stylizacji.