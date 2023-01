Kuzynki królowej Elżbiety II przeżyły piekło. Rodzina królewska uśmierciła je za życia

We wrześniu minionego roku świat obiegła smutna wiadomość o śmierci królowej Elżbiety II. Panująca ponad 70 lat monarchini zmarła w wieku 96 lat, a jej odejście opłakiwały miliony ludzi. Babcia księcia Williama i księcia Harry'ego słynęła z wielkiej dyskrecji i chronienia za wszelką cenę wizerunku monarchii, co zostało w niej zaszczepione już w samym dzieciństwie. Jednak tuszowanie skandali związanych z niewiernym księciem Karolem, czy jego bratem księciem Andrzejem wydają się niczym w porównaniu do tego, co spotkało Nerissę i Katherin Bowes - Lyon.

Nerissa i Katherin Bowes - Lyon były córkami Johna Herberta Bowes - Lyon i jego żony Fenelii. Ich ojciec był bratem Królowej Matki, co czyniło je bliskimi kuzynkami królowej Elżbiety II. Jednak te nie mogły liczyć na takie samo traktowanie. Ich narodziny ukrywano, a to ze względu na kiepski stan zdrowia. Dziewczynki nie rozwijały się prawidłowo, zarówno fizycznie, jak i intelektualnie, dlatego rodzina królewska postanowiła je ukryć przed światem.

W 1941 roku, gdy Nerissa miała 22 lata, a Katherine 15, rodzina królewska umieściła je w Królewskim Zakładzie Chorób Psychicznych Earlswood w Surrey. Za opiekę nad młodymi, chorymi kobietami płacili jedynie 125 funtów rocznie. Jak donoszą niektóre media, nikt ich nie odwiedzał, a miejsce, w jakim przyszło im żyć, było bardzo zaniedbane. To właśnie tam kuzynki królowej Elżbiety II spędziły resztę życia. Co ciekawe, za pozwoleniem monarchii, "Burke’s Peerage" w 1963 roku przekazał wiadomość, że siostry zmarły, co nie było prawdą. W ten sposób chciano uciszyć jakiekolwiek pytania na ich temat.

Kuzynki królowej Elżbiety II rozumiały więcej, niż mogłoby się wydawać. Pracująca w szpitalu pielęgniarka po latach wspominała, że gdy na ekranie telewizora pojawiali się członkowie rodziny królewskiej, Nerissa i Katherine kłaniały się.

Nerissa zmarła w 1986 roku, jednak nie doczekała się oficjalnego pogrzebu. Pochowano ją w grobie, na którym wygrawerowano jedynie nazwisko oraz numer. Gdy prasa rok później się o tym dowiedziała, wymagano od królowej Elżbiety II, aby zabrała głos. Wówczas Pałac Buckingham wydał krótkie oświadczenie, w którym poinformowano, że monarchini wiedziała o sytuacji kuzynek, jednak nie mogła nic zrobić, ponieważ decyzyjna w tej kwestii była rodzina Bowes-Lyon.

Młodsza z sióstr, Katherin, w 1997 roku została przeniesiona do domu opieki W Surrey. Tam dożyła później starości. Zmarła w 2014 roku w wieku 87 lat. Niechciane kuzynki królowej Elżbiety II były bohaterkami jednego z odcinków czwartego sezonu serialu "The Crown", przez co ponownie zrobiło się o nich głośno.

