Kwarantanna zniszczyła małżeństwo wokalisty Boyzone. "Skakaliśmy sobie do gardeł!"

Kkk 20 min. temu zgłoś do moderacji 17 2 Odpowiedz

Życie w artystą jest inne niż w standardowym związku. Żona będąca w domu z dziećmi ma swoje przyzwyczajenia i plan dnia, a mąż w trasie żyje na większych obrotach. Więc nie jest to dla nnie zaskoczeniem że dochodzi do kłótni w związku, gdy jest się uziemionym w domu, i nagle trzeba dostosować się do ograniczeń. Jak mój partner jest w domu dłużej niż przez weekend, to od razu są spięcia. A w nirmalnym trybie wzorowo finkcjonujemy i dogadujemy się. Śmieszne dla mnie to twierdzenie że to świadczy o jakości związku. Takie proste to nie jest. Jestem osobą, która bardzo ceni sobie przestrzeń i czas sam na sam. Nasz związek to nasze zasady, które nam pasują. Nie każdy ma potrzebe bycia cały czas z sobą. Nieraz wychodzę specjalnie sama, żeby złapać oddech. Ale czy to oznacza że nie kocham? Dla mnie nie! Kocham jego, a także kocham siebie.