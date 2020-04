Koronawirus w Polsce. Mateusz Morawiecki przewiduje szczyt zachorowań na przełom maja i czerwca: "Polska mierzy się z sytuacją dramatyczną"

Wszystko, co robimy, musi prowadzić do zaprzestania rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce (...) Wciąż jesteśmy jeszcze na początku epidemii (...) Nikt nie wie, kiedy zakończy się epidemia. Nikt nie wie, czy wróci ona jesienią i z jaką siłą. Nikt nie wie też, kiedy powstanie skuteczna szczepionka. Musimy dbać o to, by funkcjonowanie państwa i Polaków było jak najmniej zakłócone - stwierdził premier.

Wszystko po to, by wrócić do życia, gdy to się skończy. Nazwałbym to nową normalnością. Świat nie wróci do tego, jak wyglądał wcześniej. Wszyscy o tym wiemy, ale zróbmy wszystko, by ten nasz świat był jak najmniej dotknięty epidemią - nawoływał premier Morawiecki.