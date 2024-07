Kylian Mbappe ma kolekcję aut wartą 180 MILIONÓW DOLARÓW, ale nie może nimi jeździć... Powód może zszokować

Kylian Mbappé kolekcjonuje luksusowe auta, ale nie może nimi jeździć

Co ciekawe, piłkarz nie może się nimi cieszyć w pełni. Zapewne niewiele osób zdaje sobie sprawę, że Mbappe nie jeździ tymi samochodami. Czemu? Otóż 25-latek nie posiada prawa jazdy . Jak wyznał w jednym z wywiadów, jest to "wada wczesnego sukcesu". Niemniej jednak Kylian nad tym nie ubolewa, w kwestii transportu zawsze może liczyć na prywatnego kierowcę.

To jedna z wad wczesnego odnoszenia sukcesów, brakowało mi czasu na proste rzeczy, takie jak prawo jazdy. Myślę, że każdy tak ma. Dla wielu osób prawo jazdy jest obowiązkiem, ale dla mnie nie. Chociaż jest to synonim autonomii, to ja ją posiadałem już na wczesnym etapie, ponieważ miałem do dyspozycji kierowców. Nigdy nie było to moim priorytetem - tłumaczył w wywiadzie dla serwisu Bleacher Report.