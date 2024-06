Kylian Mbappe zwyzywał Roberta Lewandowskiego podczas meczu. Francuski dziennikarz mówi o powodzie

Dlaczego Mbappe obraził Lewandowskiego?

Richard Gotte, dziennikarz "La Voix du Nord", pracujący przy reprezentacji Francji, wyjaśnia, że Mbappe wyraził się niewłaściwie z powodu emocji. Stwierdza, że Mbappe to zawodnik, którego motywują najwyższe cele, a trafienie w twarz podczas meczu tylko nasiliło jego zdenerwowanie, co miało wpływ na jego wypowiedź wobec Lewandowskiego.

Widziałem reakcję Mbappe. Słyszałem, że źle się wyraził. To taki piłkarz: emocjonalny, gdy nie idzie, frustruje się. Robi to, bo jest ciągle głodny, chce strzelać gole, wygrywać. On ma jasny cel: chce wygrać ten turniej, Złotą Piłkę. On ma zawsze w głowie najwyższe cele. Nie sądzę, by chciał obrazić Lewandowskiego, po prostu się zdenerwował, że został trafiony akurat w twarz - powiedział dziennikarz w rozmowie z Mateuszem Skwierawskim ze Sportowych Faktów.