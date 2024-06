Kylian Mbappe zwyzywał Roberta Lewandowskiego! "To ten skur***yn"! Wszystko się nagrało (WIDEO)

gosc 24 min. temu zgłoś do moderacji 38 0 Odpowiedz

Kopacze do domu. Jak to Dariusz Szpakowski powiedział, ta drużyna jest słaba, ale na salonach warto bywać. To powinien być koniec tematu. Pojechali byli i dość o nich i ich plastikowych wag inach. Kusfa co za czasy, żeby z jakichs żenujących lalek niepotrafiących poprawnie napisać ani powiedzieć pół zdania w żadnym języku i bredzących o białku w smalcu robić osobistości...