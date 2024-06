To ona skradła serce Kyliana Mbappe. Tak zmieniała się Rose Bertram (ZDJĘCIA)

dgfgd 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

on sie spotyka z dzieciatą ??? i to z taką a nie normalna dziewczyna ewentualnie? , sam jest taki jaki jest ale znalazłby sobie zwykłą fajną dziewczyną , mądrą , która by robiła mu obiadki , prasowała itp i żyliby długo i szczęśliwie