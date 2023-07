Kylian Mbappe eksponuje wysportowane ciało na plaży podczas wakacji z koleżankami w Miami (ZDJĘCIA)

Ogromne sukcesy Kyliana ściągnęły na niego zainteresowanie mediów oraz włodarzy klubów z całego świata, które chciałyby go podkupić. Kontrakt Francuza z PSG jest ważny do czerwca 2024 roku, a Mbappe już zapowiedział, że nie planuje go przedłużać, co wywołało spore zamieszanie. Władze klubu postawiły ultimatum - albo przedłuży umowę, albo musi liczyć się z szybszym transferem.