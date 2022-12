Szymon Marciniak szczerze o pocieszaniu Kyliana Mbappe: "Trochę mnie zdziwił..."

Po emocjonującym starciu najlepszych drużyn kamery zarejestrowały jego bliskie spotkanie z Kylianem Mbappe. Na jednym z nagrań widać bowiem, jak polski arbiter podchodzi do załamanego sportowca i pociesza go, służąc ramieniem.

Podczas rozmowy z mediami, do której doszło zaraz po wylądowaniu na Okęciu, Marciniak odniósł się do wzruszającej sceny z murawy, tłumacząc swoje zachowanie:

Widziałem, że gość jest przybity. Chyba "man of the match", jeżeli można powiedzieć o kimś, kto nie wygrał meczu. Widać, że łzy mu ciekły. Ściągnął mnie wzrokiem, widział, że akurat zbiliśmy piątkę z Hugo Llorisem i zrobił krok, więc ja też poszedłem do niego, zbiliśmy piątkę. Powiedziałem, że megamecz, że jest megazawodnikiem. On też powiedział, że jesteśmy super, że jestem supersędzią, że dziękuje... - opisywał, dodając, że sam był nieco zaskoczony: