Szymon Marciniak pociesza Kyliana Mbappe po przegranym meczu. Internauci: "KLASA ŚWIATOWA" (WIDEO)

Tegoroczny mundial na długo zostanie w pamięci kibiców, bo bezsprzecznie był pełen zaskoczeń. Z mistrzostwami na dość wczesnych etapach pożegnali się niektórzy faworyci, a Polsce po wielu latach udało się wyjść z grupy. Mimo że gra Biało-Czerwonych nie zawsze zasługiwała na medal, to warto zauważyć, że przegraliśmy z Argentyną i Francją, które wczoraj zmierzyły się ze sobą w finale mistrzostw świata.

Najważniejszy mecz mundialu przyniósł wiele emocji, a kibice na całym świecie mogli oglądać zaciętą walkę Francji i Argentyny. Gdy wydawało się, że zwycięstwo jednej ze stron jest już przesądzone, to przeciwnik natychmiast odpowiadał, pozostawiając sprawę nierozstrzygniętą aż do rzutów karnych. Na uwagę zasługuje również Kylian Mbappe , który w finale zdobył aż trzy bramki i prawie pokonał Argentynę. Piłkarz został uhonorowany tytułem króla strzelców, bo finalnie mundial zakończył z ośmioma golami. Tym samym 23-letni Francuz wyprzedził Lionela Messiego, na którego koncie było siedem trafień.

Fani na całym świecie zachwycają się umiejętnościami i ciężką pracą Mbappe. Nie bez powodu mówi się, że zawodnik PSG jest obecnie jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Kylian bezapelacyjnie zawładnął tegorocznym mundialem, a na nagraniach z finału w Katarze widać było, że przegrana szczególnie go dotknęła. Tuż po zakończeniu meczu kamery zarejestrowały, jak załamany Mbappe przechadzał się po boisku z nietęgą miną. Nawet po otrzymaniu statuetki króla strzelców, trudno było doszukiwać się na jego twarzy choćby cienia uśmiechu.

Kilka słów pocieszenia miał dla niego Szymon Marciniak . Na jednym z nagrań widać bowiem, jak polski arbiter podchodzi do załamanego Kyliana i pociesza go . Taka postawa bardzo spodobała się fanom, którzy w komentarzach wychwalali nie tylko talent francuskiego zawodnika, ale i zachowanie arbitra.

Najlepszy sędzia tych dziwnych mistrzostw; Marciniak profesjonalista mega... Bardzo dobry mecz; Coś, czego nie kupi się za żadne pieniądze... klasa panie Szymonie; Niestety Mbappe zasłużył na coś więcej; To był pojedynek Mbappe kontra Argentyna; Marciniak klasa światowa. Świetny mecz panie Szymonie; Sędzia fenomenalny; Szef szefów; Jedno, co udało nam się na mistrzostwach, to sędziowie - pisali internauci.