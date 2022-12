Żona Leo Messiego publikuje w sieci wzruszający post po wygranej Argentyny: "Wiemy, ile WYCIERPIAŁEŚ, by to osiągnąć"

Mistrzowie świata. Nawet nie wiem, od czego zacząć. Czujemy wielką dumę z Ciebie - Leo. Dziękujemy, że nauczyliście nas, aby nigdy się nie poddawać, aby zawsze walczyć do końca. Udało się. Jesteś mistrzem świata. My wiemy, ile wycierpiałeś przez te wszystkie lata, by to osiągnąć - napisała ukochana piłkarza.