Internauci zachwycają się grą Leo Messiego po wygranej Argentyny na mundialu: "NAJWYBITNIEJSZY piłkarz w historii"

W niedzielę 18 grudnia odbył się finałowy mecz mistrzostw świata w piłce nożnej w Katarze. O puchar walczyły drużyny Francji i Argentyny. Walka była zacięta do samego końca i rozstrzygnęła się dopiero po dwóch dogrywkach, podczas rzutów karnych, w których zatriumfowała Argentyna, zdobywając tym samym tytuł mistrza świata. To trzeci raz, gdy drużyna sięga po to trofeum. Po raz ostatni udało im się to w 1986 roku.

Reprezentanci obu drużyn zafundowali kibicom widowisko pełne emocji, i jak oceniają kibice oraz eksperci, najlepszy finałowy mecz w historii. Krzysztof Stanowski z "Kanału sportowego" uznał finał za "najpiękniejszy dzień w historii futbolu". Podobnego zdania jest również Michał Kołodziejczyk z Canal +.

Jak się dwa razy tak traci prowadzenie, to wygrać nerwowo karne też trzeba umieć. Brawo ARGENTYNA, brawo LEO MESSI. Tak pięknie napisana historia! (...) Finał zazwyczaj paraliżuje. Także tych największych. Dziś był najlepszy, bo najwięksi dźwignęli. I grali w piłkę, wszyscy. Lepszego finału nie widziałem. Będziemy go wspominać za 40 lat. Nawet jak zrobią mundial co roku - napisał na Twitterze.

Były selekcjoner reprezentacji Polski - Zbigniew Boniek, również nie mógł wyjść z zachwytu gry obu drużyn.

Historyczny mecz. Argentyna wygrywa nieprawdopodobną batalię. Będzie co wspominać - napisał.

Trzy rzuty karne, zwroty akcji, ataki od jednej do drugiej bramki, emocje kipiały, ale on wytrzymał to wszystko. Fantastyczny finał Szymona Marciniaka i jego ekipy - dodał dziennikarz sportowy Michał Zachodny.

Andrzej Twarowski nie zapomniał wspomnieć również o Szymonie Marciniaku, który sędziował ostateczne starcie.

Dzisiejszy finał mundialu sponsorowała literka M. Messi, Mbappé, Martinez, Marciniak. Do tego meczu będziemy wracać do końca świata. I o jeden dzień dłużej - napisał.

Na Twitterze, Facebooku i forach internetowych pojawiła się masa komentarzy od kibiców, którzy chętnie wypowiadali się po zakończonym meczu.

Cudowny mecz; Nie ma nikogo lepszego. Nie ma nikogo na równi. Nie ma nikogo, kto zbliżyłby się do takiego poziomu. Leo Messi to najwybitniejszy piłkarz w historii; Historyczny moment; Co za emocje; Leo Messi najlepszym piłkarzem naszych czasów; - pisali internauci.

A wy komu kibicowaliście?

