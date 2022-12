Przejęci żona i synowie Leo Messiego kibicują mu z trybun podczas finału mundialu w Katarze! (ZDJĘCIA)

Beka 7 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

I ta żona z dziećmi to faktycznie przyjeżdża kibicować mężowi. Przeżywa ona i dzieci to co się dzieje na murawie i trrzyma kciuki za męża i drużynę bo niektóre to tylko przychodzą aby się lansować i pokazywać swój znudzony dla wszystkich brzuch!