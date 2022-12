Argentyna w finale mundialu! Żona Leo Messiego i jego trzej synowie radują się na trybunach w Katarze (ZDJĘCIA)

Pies ogrodnik... 11 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

Nie przepadam za Messim ani za Argentyną, ale w meczu z Chorwatami trzymałem kciuki za albicelestes.Chociaż Chorwacja jest pięknym krajem z miłymi, sympatycznymi ludzmi, trudno mi pogodzić się z myślą, że niespełna 5 milionowy naród po raz trzeci w ciągu ostatnich 24 lat cieszy się z awansu swojej reprezentacji do grona 4 najlepszych drużyn świata,a Polacy znowu muszą przełknąć gorzką pigułkę i wstydzić się za Lewego i spółkę. Mistrzowie świata to wąskie, elitarne grono, skoro nic nie wskazuje na to, że my się tam kiedyś znajdziemy, niech innym też się nie udaje.