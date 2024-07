Kylian Mbappe ma kolekcję aut wartą MILIONY, ale nie może nimi jeździć... Powód może zszokować

były pies 33 min. temu zgłoś do moderacji 28 6 Odpowiedz

Przejrzałem większość komentarzy i jak zwykle typowe polskie przechwałki: wszyscy to świetni kierowcy i wielkie wzburzenie jak ktoś prawa jazdy nie ma. Tacy z Was w większości super kierowcy jak znawcy polityki. Mój 63 letni ojciec od paru lat się boi w dalsze trasy jeździć bo poziom chamstwa na drogach przekracza wszelkie granice. Zwyczajnie zaczął się bać jazdy samochodem. Coś takiego jak kultura jazdy w Polsce praktycznie nie istnieje. Zero myślenie, zero przewidywania. Takie dzwony czasami są na drogach, że głowa mała. No ale co drugi to Kubica czy inny Hołek w swoim mieście na znanej trasie dom-praca albo dom-market.