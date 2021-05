Kylie Jenner i Travis Scott jednak WRÓCILI DO SIEBIE? "Flirtowali i wyglądali na szczęśliwych" (ZDJĘCIA)

Kylie Jenner i Travis Scott swego czasu uchodzili za jedną z "power couples" amerykańskiego show biznesu. Choć wydawało się, że raper i najmłodsza z Kardashianek tworzą zgrany duet, to ich związek niestety nie przetrwał próby czasu. Mówi się, że rodziców małej Stormi mogło poróżnić spojrzenie na kwestię dalszego powiększania rodziny.

Co prawda oficjalnie Kylie Jenner i Travis Scott nie są razem już od jakiegoś czasu, jednak coraz częściej mówi się o tym, że para mogła dać sobie jeszcze jedną szansę. Celebrytka wielokrotnie zapewniała, że wciąż kocha ojca swojej córki, a on pojawiał się w jej otoczeniu przy okazji urodzin czy ważnych wydarzeń w życiu małej Stormi .

Najmłodsza z Kardashianek też zresztą nie stroni od towarzystwa Travisa, co udowodniła właśnie po raz kolejny. W weekend raper świętował wraz z grupą znajomych 29. urodziny w Miami , a Kylie oczywiście pojawiła się u jego boku. Paparazzi udało się uwiecznić ich harce w nocnym klubie, gdzie Scott dokazywał w otoczeniu znajomych, a siostra Kim posyłała mu uśmiechy. Przebieg weekendowej celebracji opisał z kolei magazyn People.

Zdawali się sobie bliscy i wyglądali na zauroczonych. Wciąż flirtowali i sprawiali wrażenie szczęśliwych. To wygląda tak, jakby nadal byli razem, ale z dala od medialnego zainteresowania, nie chcąc zwracać na siebie uwagi - twierdzi informator tabloidu.

Sama Kylie nie kryła zresztą, że pojawiła się na urodzinach ukochanego, co jedynie podsyciło plotki na temat ich (kolejnego) powrotu do siebie. Ten sam magazyn twierdzi jednak, że zakochani nie zdecydowali się jeszcze na taki krok i na razie po prostu cieszą się wspólnie spędzanym czasem.

Kylie i Travis lubili spędzać czas w swoim towarzystwie nawet już po rozstaniu. Świetnie sprawdzają się w roli rodziców i chętnie korzystają z okazji do tego, aby się spotykać. Przepełnione zabawą życie dzielą też ze Stormi, która musiała jednak przywyknąć do przebywania w dwóch domach. Ani on, ani ona nie byli natomiast w poważnych związkach po rozstaniu, więc nie można wykluczyć, że jeszcze się zejdą - wieszczy tajemnicze źródło.