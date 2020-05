Travis Scott spędził urodziny z Kylie Jenner! Celebrytka składając raperowi życzenia, WYZNAŁA MU MIŁOŚĆ: "Kocham Cię na zawsze"

Pytanie 2 godz. temu zgłoś do moderacji 12 5 Odpowiedz

Dlaczego piszecie o takich ludziach bez żadnej wartości i zasad moralnych? Jeszcze niedawno zachęcaliście do adopcji psów, ale widać, że szybko wam się to znudziło. Wiem, że to portal plotkarski, ale czasem warto się zastanowić nad tym, co publikujecie, np nie chcemy wpisów na temat patoli z Love Island.