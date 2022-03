Kylie Jenner i Travis Scott ZMIENILI IMIĘ DZIECKA! "Nasz syn nie nazywa się już Wolf"

Nie jest tajemnicą, że członkinie rodu Kardashian-Jenner zwykły obdarzać swoje pociechy oryginalnymi imionami. Nic więc dziwnego, że fani Kylie Jenner jeszcze przed narodzinami jej drugiego potomka spekulowali, jakie imię może on otrzymać. Gdy celebrytka pochwaliła się w sieci pierwszymi zdjęciami synka, pojawiły się teorie, że ta nazwała chłopca Angel. Wkrótce okazało się jednak, iż maluch, podobnie jak jego starsza siostra, otrzymał imię związane z naturą - Wolf.

Zaskakującą wiadomością Kylie podzieliła się ze światem za pośrednictwem Instagrama. W poniedziałek celebrytka opublikowała w swojej relacji krótki wpis, w którym ogłosiła, że jej synek otrzymał już nowe imię, przy okazji zdradzając, co skłoniło ją do podjęcia podobnej decyzji. Okazuje się, iż z czasem celebrytka i Travis Scott uznali, że Wolf zwyczajnie nie pasuje już do ich dziecka.