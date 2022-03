Kylie Jenner ukazała kulisy ciąży w nagraniu dla synka. W filmiku pojawiły się wszystkie Kardashianki z pociechami (WIDEO)

Nie oznacza to jednak, że Jennerka nie lubi od czasu do czasu podzielić się ze światem rodzinnym szczęściem. Sześć tygodni po przyjściu na świat Wolfiego na Youtubie pojawiło się 10-minutowe nagranie młodej miliarderki i jej partnera, Travisa Scotta zatytułowane "Dla naszego syna". Na wzruszającym filmiku widzimy moment, w którym celebrytka informuje ukochanego, że jest w ciąży. Uwieczniono też baby shower Jennerki, a także reakcję małej Stormi na wieść, że będzie miała braciszka. Naturalnie nie mogło zabraknąć życzeń do sławnych członków celebryckiego klanu. Do synka gwiazdy zwracają się Kim razem z dziećmi, Khloe, Kourtney z córką, Kendall oraz nestorka rodu, Kris. W pewnym momencie widać też mamę Travisa Scotta wyznając, że Kylie miała zbawienny wpływ na jej syna, który "bardzo się zmienił". Pochwaliła też synową za bycie idealną matką.