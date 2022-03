Kylie Jenner opowiada o trudnym okresie po porodzie: "Jest mi ciężko fizycznie, psychicznie i duchowo"

Emigrant 22 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Pudelku piszcie więcej o Polakach! Polska i Polacy to najszczęsliwszy i najbogatszy kraj na swiecie ! Patriotyczni , zdolni, zdrowi, pracowici, uczciwi, przystojni , piękni usmiechnięci i podziwiani na calym swiecie. . Każdy może sie uczyć i osiągnąć to czego zapragnie. Może w przeciągu 20 lat zaczynając od zera kupić mieszkanie, dom, pałacyk, Ferari ,helikopter, samolot czy postawić dwie wieże. Może podrożowac po calym świecie bez wizy. Może uczyć się języków obcych angielskiego, niemieckiego, hebrajskiego, ukraińskiego czy nawet rosyjskiego. Nauczyciele z całego swiata wspomagają w tym Polakow. Może sobie zbudowac autostradę czy przejechać się pociągiem do Londynu. .Może zostać księdzem, papieżem czy prezydentem. Jest tolerancja i Wolność slowa. Może zmienić płeć czy kolor skory. Wyznanie żone i teściowa. Może napisać ksiażke albo dwie. Wygrać w Totolotka albo nie.. Może kochać na różne sposoby.. Może mieć tatuaż na glowie i na nodze gdzie chce. Może mieć 2 telewizory i 200 kanałow.. FB, Twitter , Instagram i TikTok. Jechać na wczasy do Dubaju czy Majorkę.. Może przyjąć do domu kogo chce. Może iść do kościoła meczetu synagogi czy cerkwi.. Może zakładać partie i głosować na kogo chce..Może palić i pić kiedy ma ochotę. Może byc szczęsliwy każdego dnia i życ tak dlugo jak chce !