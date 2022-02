Kylie Jenner JUŻ ZDRADZIŁA imię dziecka? Fani znaleźli wskazówki (ZDJĘCIA)

Domysły o wzięły się m.in. z komentarzy pozostawionych przez bliskich Kylie pod zdjęciem dzidziusia. Nietrudno było zauważyć, że całkiem sporo z nich zawiera słowo "angel", czyli "anioł" , sugerując, że to właśnie to imię nosi druga pociecha gwiazdy.

Dziecko Kylie Jenner nazywa się Angel. Każdy, kto zna Kylie, komentuje coś o aniołach w poście, w którym ogłosiła narodziny swojego dziecka. Dodatkowo urodziło się 2/2/22, co wydaje się bardzo zaplanowane i jestem pewien, że zostało zaplanowane, aby mogło mieć imię Angel - dodała jedna z użytkowniczek, odnosząc się do daty urodzin chłopca.

Jak się okazuje, Kylie mogła zostawić nie tylko tropy nawiązujące do imienia pociechy, ale także dokładnej daty urodzenia, którą miała zdradzić już we wrześniu ubiegłego roku. Cofając się do wywiadu "73 Questions with Vogue" można zauważyć złoty naszyjnik w kształcie cyfr 222, co szczęśliwym przypadkiem (?) było dniem rozwiązania.