Kylie Jenner i Travis Scott wzięli SEKRETNY ŚLUB?! (FOTO)

18 min. temu

gość, taki egzotyczny wygląd, ciekawy styl, pewnie, że u nas to niespotykane, bo inna kultura, zresztą niedługo to nasza kultura będzie polsko- ukraińska, na to wygląda i musimy się przyzwyczajać... mi to nie przeszkadza, ale czy damy radę .... czas pokaże, oby nie okazało się, że my oberwiemy najbardziej