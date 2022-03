Kylie Jenner przyłapana przez paparazzi PIERWSZY RAZ po porodzie! Wzięła na spacer Stormi i torebkę za 650 TYSIĘCY (ZDJĘCIA)

Miesiąc po powitaniu na świecie drugiego dziecka - synka Wolfa - Kylie Jenner nareszcie wróciła do aktywności poza domem, co oznacza nowe możliwości do przyłapania jej na ulicach Los Angeles. Na swoje pierwsze publiczne wyjście potentatka branży kosmetycznej wybrała wtapiającą się w miejskie tło stylizację składającą się z przyjemnego swetra i wygodnych legginsów, do których dobrała sportowe obuwie. Nie byłaby jednak przecież sobą, gdyby nie okrasiła luźnego wdzianka odrobiną luksusu.