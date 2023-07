Kylie Jenner powiększyła biust w wieku 19 lat. Dziś ŻAŁUJE tej decyzji: "Miałam piękne piersi" (WIDEO)

Nie da się ukryć, że klan Kardashianek znany jest od dawna ze swojego zamiłowania do medycyny estetycznej i poprawiania swojej urody. Mimo że siostry wielokrotnie wypierały się, że poszły pod nóż, to co jakiś czas zdradzają, że zdarzyło im się jednak coś poprawić. Okazuje się, że Kylie również poszła pod nóż, kiedy w wieku 19 lat zdecydowała się na powiększenie biustu.