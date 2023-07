Kylie Jenner przyłapana na kolacji z JORDYN WOODS! Pamiętacie, jak Khloe oskarżyła ją o rozbicie jej rodziny? (FOTO)

No i na co to wszystko było? Publiczne przerzucanie się wyzwiskami, płaczliwe spowiedzi przed kamerami, blokowanie się na Instagramie. Taki klimat panował u Kardashianów jeszcze 4 lata temu, kiedy to Jordyn Woods została oskarżona o zbliżenie się do Tristana Thompsona, ojca dzieci Khloe Kardashian i jej ówczesnego partnera. Z Jordyn, która była uważana za najbliższą przyjaciółkę Kylie Jenner, zrobiono kozła ofiarnego, jedyną winną całego zamieszania, tak jakby Tristan nie partycypował w obściskiwaniu się na imprezie. Ale najwidoczniej każdą ranę można wyleczyć przy pomocy czasu. Wygląda bowiem na to, że Jordyn już wróciła do łask.