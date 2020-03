Kylie Jenner świetnie znosi izolację: "Ciąża mnie na to przygotowała. Nie opuszczałam domu MIESIĄCAMI"

Znana ze swojej spektakularnej metamorfozy celebrytka od dwóch lat jest również mamą małej Stormi. Ciąża Kylie swego czasu budziła ogromne emocje w tabloidach. Wszystko dlatego, że Jennerka przez całe 9 miesięcy ukrywała przed światem informacje o swoim błogosławionym stanie. Wówczas nie tylko zrezygnowała z występów na planie Keeping up with the Kardashians, lecz również niemalże całkowicie ograniczyła publiczne wyjścia.

Proszę, zostańcie w domu (...) Możecie być zarażeni i nawet o tym nie wiedzieć i zarażać innych ludzi.To poważna sprawa. To jedyny sposób, żeby to wszystko spowolnić, bo nie ma jeszcze lekarstwa, nikt nie jest odporny, millenialsi nie są odporni. Duży odsetek ludzi przebywających obecnie w szpitalach to młodzi dorośli. Kocham was wszystkich. Przejdziemy przez to razem, musimy tylko słuchać i szanować siebie nawzajem - zakomunikowała w czwartek Kylie, po czym zaapelowała do innych influencerów, aby również zachęcali swoich obserwatorów do kwarantanny.