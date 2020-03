Kris Jenner szczerze o romansie, który doprowadził do rozwodu z Robertem Kardashianem: "Żałuję, że rozbiłam moją rodzinę"

Nie wiedziałam, co mam robić. Miałam czwórkę dzieci i byłam singielką. Nie wiedziałam, gdzie będę mieszkała albo czym będę się zajmować. Nie wiedziałam, jak mam się utrzymać. Bycie tak młodą w tym czasie było przerażające. Miałam chyba 32 lata i czwórkę dzieci. Mój syn miał może roczek (...) Bardzo wierzę w Boga. Zaczęłam się modlić, żeby dał mi siłę, moc i możliwość przejęcia kontroli nad moim własnym życiem. To była pora, żeby naprawdę dorosnąć - wspominała Kris.

Zaczęliśmy się spotykać i wszystko potoczyło się bardzo szybko, ale zauważyłam - i myślę, że on by się ze mną zgodził - że nie wykorzystywał w pełni wszystkich swoich darów. Chciał pojechać na tournée ze swoimi wystąpieniami i robić mnóstwo innych różnych rzeczy. Nie wiem, skąd się to wszystko wzięło, ale metodą prób i błędów, dzięki prawdziwemu zakasaniu rękawów do pracy i próbie ogarnięcia tego wszystkiego, byłam w stanie wznowić jego karierę mówcy - pochwaliła się Kris.