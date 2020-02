Kim Kardashian uważa, że Psalm to jej ZMARŁY OJCIEC i przedstawia dowody: "Też jest leworęczny"

W programie pokazaliśmy, że byliśmy na Bali i podeszła do nas kobieta, niewidome medium, i powiedziała, że będziemy mieli kolejnego syna i będzie on reinkarnacją mojego ojca. Nie miała pojęcia. Nikt nie wiedział. Nikt z mojej ekipy nie wiedział, że miałam surogatkę, która była w ciąży z chłopcem - wspominała Kim w rozmowie z E! News.

Zabrała go na baby shower i podeszła do niej kobieta i spytała: "Czy to twój syn?". Ona odpowiedziała: "Nie, tylko się nim opiekuję". A kobieta powiedziała:" Muszę więc ci powiedzieć, proszę, powiedz jego mamie, że to jest członek jej rodziny, który doznał reinkarnacji - zdradziła celebrytka.