"Lady in red" Małgorzata Rozenek śle uśmiechy i gawędzi z ważnymi gośćmi na gali Wektory 2024

Dlaczego z ludzi ktorzy nie mają nic do zaoferowania, nie maja żadnych talentów umiejętności, wiedzy, nawet znajomości języka obcego robi się z nich ekspertów, gwiazdy a są jedynie słupami reklamowymi wszystkiego co się tylko da... przeciez oni mają w kuluarach taką reputacje że normalni ludzie wstydzili by się publicznie wystawiać na świecznik... udają wielkich bogaczy arystokracje a to tylko fasada i jedna wielka mistyfikacja