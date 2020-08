Łaknąca uwagi Karolina Pisarek relacjonuje sponsorowany zabieg i ubolewa nad TŁUSZCZEM NA PLECACH: "On mi się WYLEWA"

Hej moi drodzy, apeluję tutaj do osób, które zmagają się z niedoczynnością tarczycy. Przyznam Wam szczerze, że moje hormony zaczęły ostatnio strasznie wariować, nie wiem, co się dzieje . (...) Przez jedną noc potrafię "przytyć" pięć kilo . Jestem modelką, pracuję swoim wizerunkiem i ciałem, więc znalazłam na to odpowiedź - prawiła Karolina na Instastories.

Niestety Karolina najwyraźniej zapomniała, że w przypadku braku równowagi hormonalnej należy przede wszystkim zasięgnąć porady lekarza, zamiast umawiać się na sponsorowane zabiegi , jednak miała już nieco inne plany na swój dzień. Zamiast tego Pisarek udała się do kliniki na zamrażanie tkanki tłuszczowej . Nie zapomniała na szczęście trzykrotnie podkreślić, że jest to zabieg nieinwazyjny.

Bo jak mam stanik, to one (piersi - przyp.red.) mi się wylewają. Stanik sportowy czy zwykły, to zawsze to widać, szczególnie na sesjach zdjęciowych - wyznała, dodając po chwili po podniesieniu ramion: No, widać, że jest. Tutaj to mam.