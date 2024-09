Laluna APELUJE do Marianny Schreiber o usunięcie zdjęcia pośladków i ogłasza jej upadek. "Szkoda mi twojej córki"

Oglądając kolejne poczynania Marianny Schreiber w show biznesie, można zgubić się w tym, co jest naprawdę, a co żartem. Przypomnijmy, że mowa o osobie, która w kilka lat próbowała zostać modelką, polityczką i żołnierką, a ostatecznie najlepiej odnalazła się w gronie patoinfluencerów biorących udział we freak fightach.

Marianna Schreiber przesadziła?

Jak na celebrytkę przystało, Schreiber pieczołowicie prowadzi też swój profil na Instagramie. Tam od dłuższego już czasu chętnie pokazuje swoje zdjęcia w półnegliżu. Pierwotnie chciała pochwalić się w ten sposób smukłą sylwetką po treningach, jednak bardzo szybko wspomniane fotki zaczęły przypominać te publikowane na Only Fans. Sęk w tym, że Marianna głośno gardzi tzw. niebieską platformą i kobietami zarabiającymi na niej.

Ostatnio znów uraczyła internautów widokiem swojej pupy. Zdjęcia wykonane w basenie promują piosenkę i teledysk, w której Marianna Schreiber "śpiewa" o tym, że zarzuca jej się hipokryzję. Narzeka też na porównania do Fagaty.

Półnagie zdjęcia Schreiber zniesmaczyły wiele osób. Oczywiście w komentarzach nie zabrakło też zachwytów ze strony starszych panów, którzy ochoczo komplementują bardziej odważne zdjęcia kobiet na Instagramie.

Laluna zwróciła się do Marianny Schreiber

Co ciekawe, głos zabrała także Laluna. "Królowa życia" w przeszłości wiele razy wbijała szpilę "koleżance". Podczas jednej z konferencji Clout MMA między paniami doszło nawet do rękoczynów. Laluna w przypływie frustracji, po kilku ostrych wymianach zdań, uderzyła Mariannę w twarz. Tym razem celebrytka wystosowała apel do Schreiber. Jak twierdzi, mama dziecka w wieku szkolnym nie powinna pokazywać w sieci zdjęć w stringach.

Marianna, do tego stopnia upadłaś? Żeby jechać z dziewczyn, które zarabiają na Only Fans, a ty wystawiasz takie zdjęcia za darmo??? W tym momencie ogłaszam twój upadek, Mańka. Myślałam, że jesteś babka z klasą, a okazało się, że tandeta straszna. Weź to usuń, bo szkoda mi twojej córki, już na pewno połowa jej klasy ma screena z twoją gołą d*pą… - napisała Laluna w relacji na Instagramie.

Na tym nie poprzestała. Jak czytamy dalej, zaleciła "Mańce" opamiętanie się, bo nie chce znowu być tą, która "pokaże, gdzie jej miejsce".

Marianna, zachowuj się, byle jak, ale się zachowuj. Usuń to, serio, dla twojej córki, która nie zasługuje na to. Uwierz mi, że ona dorasta i nie będzie dla niej to miłe. Mam nadzieję, że się obudzisz i usuniesz ten post, bo jest to gruba przesada - podsumowała.

Marianna Schreiber nie skasowała basenowych zdjęć z Instagrama. Z relacji Laluny zniknął za to jej apel do "koleżanki". Czyżby dogadały się za kulisami?

